Odbor DZ za opredelitev živali kot čutečih živih bitij

Ljubljana, 6. februarja - Odbor DZ za pravosodje je danes pripravil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki ga je v zakonodajni postopek vložila vlada. Predlog je podprlo sedem poslancev, proti pa je bil eden. Sprejeli so tudi dopolnilo poslancev LMŠ, SD, SAB, DeSUS in Levice, po katerem so živali čuteča živa bitja.