V torek obeležujemo dan številke 112 za klic v sili

Ljubljana, 9. februarja - V torek, 11. februarja, bomo obeležili mednarodni dan enotne evropske številke za klic v sili 112, ki opozarja na varnost in ravnanje v primeru nesreč. Velik razvoj tehnologije na področju telekomunikacij in informatike pa predstavlja priložnost za razvoj novih storitev tudi na področju klicev v sili, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.