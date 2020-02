Podatki o čakalnih dobah pri izvajalcih po ugotovitvah inšpektorata skoraj v polovici primerov niso pravilni

Ljubljana, 6. februarja - Zdravstveni inšpektorat je lani opravil okoli 1900 pregledov na področju pacientovih pravic. Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti so med drugim preverjali ustreznost vodenja čakalnih seznamov. Inšpektorji so med drugim ugotovili, da v skoraj polovici primerov podatki o čakalni dobi za posamezno storitev pri izvajalcu niso resnični in ažurni.