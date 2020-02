V Nemčiji decembra manj industrijskih naročil

Frankfurt, 6. februarja - Industrijska naročila v Nemčiji so decembra na mesečni ravni upadla za 2,1 odstotka, na letni ravni pa za 8,7 odstotka, podatke tamkajšnjega statističnega urada povzema francoska tiskovna agencija AFP. Novica je razočarala analitike, ki so pričakovali, da se bodo naročila po oktobrskem in novembrskem padcu decembra vendarle malenkost okrepila.