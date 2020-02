Kirk Douglas - ena od legend zlate dobe Hollywooda

Los Angeles, 6. februarja - V 104. letu starosti se je poslovil igralec Kirk Douglas, vsestranski karakterni interpret in ena od legend zlate dobe Hollywooda. Dolgo je sodil med najproduktivnejše hollywoodske igralce, saj je posnel okoli 90 filmov v šest desetletij dolgi karieri. Med najbolj znanimi so bili Šampion, Mesto iluzij, Sla po življenju in Spartak.