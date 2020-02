Singapur, 6. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Analitiki so rast cen pripisali nekoliko boljšim odnosom med ZDA in Kitajsko, ki sta zgladili trgovinski spor. Krepijo se tudi špekulacije, da bodo članice kartela Opec dodatno zmanjšale proizvodne kvote, da bi stabilizirale cene nafte.