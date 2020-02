Azijske borze s krepko rastjo indeksov

Tokio, 6. februarja - Indeksi na azijskih borzah so se v današnjem trgovanju precej zvišali. Vlagatelje so spodbudili pozitivni trendi z newyorških borz, krepi pa se tudi prepričanje, da koronavirus ne bo opazneje prizadel globalnega gospodarstva, poleg tega so optimistične tudi napovedi o proizvodnji cepiva, ki naj bi preprečilo nadaljnje širjenje.