Razstavi podmorskih fotografij se pridružujejo predavanja in delavnice

Ljubljana, 6. februarja - V Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo podmorskih fotografij poklicnega potapljača in podvodnega fotografa Iveta Šoše z naslovom Izginjajoči svet - ohranimo naše morje. Ob razstavi se bo zvrstil niz strokovnih predavanj in naravoslovnih delavnic za otroke, obarvanih s skrbjo za morje in življenja v njem.