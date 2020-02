V Vetrinjskem dvoru razstava o migracijah med strahom in realnostjo

Maribor, 6. februarja - V Vetrinjskem dvoru v Mariboru bodo popoldne odprli razstavo Migracije - med strahom in realnostjo, ki je del triletnega evropskega projekta "Utrinki z mej" in je sofinanciran s strani Evropske unije. V projektu sodeluje 14 držav in 35 partnerjev, med katerimi je tudi Mestna občina Maribor. Razstava bo na ogled do 21. februarja.