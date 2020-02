Kosmatinci na gostovanju v Chicagu do pete zaporedne zmage

Chicago, 6. februarja - Hokejisti Boston Bruins so v severnoameriški hokejski ligi NHL tokrat gostovali pri Chicago BlackHawks in po podaljšku zmagali z 2:1. Z zmago so kosmatinci prevzeli prvo mesto v vzhodni konferenci pred Washington Capitals, to pa pomeni tudi, da so najboljša ekipa lige ta čas. Junak večera je bil Charlie McAvoy, ki je zadel po 1:19 minute podaljška.