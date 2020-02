Dallas brez Luke Dončića spet ostal brez zmage

Dallas, 6. februarja - Košarkarji Dallas Mavericks, ki so še četrto tekmo zaporedoma nastopili brez prvega zvezdnika, poškodovanega Slovenca Luke Dončića, so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani doživeli nov poraz. S 121:107 so jih premagali oslabljeni Memphis Grizzlies, ki so zmagali 13. na zadnjih 16 tekmah in se borijo za zadnje mesto končnice zahoda.