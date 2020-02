Newyorške borze zopet končale v zelenem

New York, 5. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zopet sklenili v zelenem, indeksa S&P 500 in Nasdaq pa sta trgovanje sklenila rekordno. Po mnenju borznih analitikov so na rast indeksov vplivali vzpodbudni podatki o delovnih mestih v ZDA. Vlagatelji so optimistični tudi zaradi boja proti koronavirusu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.