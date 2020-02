Stanič debitiral z zmago

Ljubljana, 5. februarja - Odbojkarice GEN-I Volleyja so v zaostali tekmi 13. kroga v Grosupljem premagale domači ATK s 3:0 in si s tem zagotovile tretje mesto pred nadaljevanjem v modri skupini. Novogoričanke, pri katerih je debitiral nov trener Matjaž Stanič, ki je zamenjal Tilna Kozamernika, so se tekmicam tudi oddolžile za poraz v Novi Gorici.