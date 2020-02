Zanesljive zmage favoritov v 1. DOL za moške

Ljubljana, 5. februarja - Drugi krog modre skupine v 1. DOL za moške ni postregel s presenečenji. Ekipe, ki igrajo oziroma so igrale v srednjeevropski ligi, so zabeležile zanesljive zmage 3:0, ACH Volley je doma premagal Salonit Anhovo, Calcit Volley in Merkur Maribor pa sta bila uspešna v gosteh, Kamničani pri Krki v Novem mestu, Mariborčani pa pri Panviti v Murski Soboti.