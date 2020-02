Veter v Kranju odkril tudi streho šole in trgovskega centra

Kranj, 5. februarja - Močan veter na območju Kranja in okolice odkriva strehe, podira drevesa in odnaša predmete. Policisti zato ljudi opozarjajo, naj se ne približujejo mestom, kjer se to dogaja in naj se umaknejo z območja intervencij. Veter je med drugim odkril del strehe na gimnaziji in dijaškem domu, pa tudi na kompleksu Planeta Tuš.