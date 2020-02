Pahor nadaljeval posvetovanja; SD in Levica za volitve, SMC in NSi na pogovore o novi vladi

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 5. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes nadaljeval posvetovanja o nadaljnjih korakih po padcu vlade Marjana Šarca. V SD in Levici so ponovili, da se prioritetno zavzemajo za predčasne volitve, medtem ko so v SMC in NSi za iskanje rešitev ter se bodo udeležili pogovorov za oblikovanje morebitne nove vlade. Ta bi se lahko izrisala okoli SDS.