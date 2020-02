Ustavno sodišče začenja presojo zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah

Ljubljana, 6. februarja - Ustavno sodišče bo danes začelo obravnavo ustavnosti delov zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Zahtevo za to je podala Banka Slovenije, ki ocenjuje, da je zakon sporen predvsem z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke.