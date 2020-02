Plavanje v mrzli vodi je posebno doživetje

piše Rosana Rijavec

Klemenčič je sicer med letošnjimi udeleženci prvenstva, ki jih je na Bledu skupaj več kot 1000 iz 36 držav vsega sveta, tudi z drugih celin. Zanj je to prva tekmovalna izkušnja v plavanju.

"V mlajših letih sem nenačrtno plaval v jezeru, zdaj pa se bom preizkusil na kratki razdalji, na 25 metrov prosto. Enkrat sem se udeležil tudi novoletnega skoka v morje. Odločil sem se predvsem zato, ker je tekmovanje doma," je povedal. Glede pričakovanj pa je dodal, da nima posebnih tekmovalnih ambicij. "Preživeti in biti čim manj rožnat," se je pošalil.

Bled sicer ne gosti prvič svetovnega prvenstva v zimskem plavanju, organizirali so ga že pred desetimi leti, ko je plaval tudi sedanji župan Janez Fajfar. Adrenalinska preizkušnja ga sicer ni navdušila, zato si je ne želi več ponoviti.

"Pravijo, da je plavanje v mrzli vodi zdravo, a vse, kar je zdravo, ni tudi prijetno. Kar se tega tiče, sem raje nekoliko bolj nezdrav," je za STA povedal Fajfar.

Je pa med tekmovalci letos tudi direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. "Prvič sem se na tekmovanju v plavanju v mrzli vodi preizkusil pred dvema letoma in zame je bila to dobra izkušnja. Plavati znam, saj sem treniral plavanje, plavanje v mrzli vodi pa prinaša veliko adrenalina, veliko navdušenja in veliko druženja. Nas je pa iz Slovenije relativno malo, le 15 se nas udeležuje tekmovanja," je povedal Rogelj.

Številni tekmovalci govorijo predvsem o dobri družbi na tem dogodku, o svojih občutkih pa raje ne. Številni niso med najmlajšimi, veliko jih prihaja iz severnih dežel in so na mrzlo vodo navajeni. Plavanje v taki vodi je za marsikoga boleče, vsi po vrsti pa povejo, da jim zvišuje odpornost in bolezni praktično ne poznajo.

Na Bledu pa so ob pripravi prvenstva zadovoljni tudi zato, ker so tekmovalci v tem tednu napolnili hotele, s seboj so skorajda vsi pripeljali tudi družine.

"Tudi z veliki športnimi tekmovanji se da napolniti hotelske nastanitve, kar je še posebej dobrodošlo v času nižje turistične sezone. Letos smo pravzaprav zadovoljni, saj smo imeli prejšnji teden biatlonsko tekmo na Pokljuki, zdaj imamo svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, pa tudi v prihodnjih tednih se obeta nekaj športnih prireditev v naši okolici," je povedal Rogelj.

"Tisoč dobrih gostov je pri nas na Bledu," pa je poudaril blejski župan Fajfar. "Tukaj so sedaj gostje, kot jih rabimo, ki obiskujejo gostilne in si ogledujejo različne znamenitosti. Tudi tisti, ki so prvič na takem tekmovanju in prvič v Sloveniji, so navdušeni. Zanima jih, kam so prišli, in so nad videnim navdušeni," je dodal.

Danes so bili obiskovalci navdušeni tudi nad doseženimi rezultati - slovenski plavalec, nekdanji udeleženec olimpijskih iger Luka Turk, je namreč dosegel nov svetovni rekord. V plavanju na 200 metrov prosto je dosegel čas 1:59,49 in dosedanji absolutni rekord pri plavanju v mrzli vodi popravil za dve sekundi in pol.

Čeprav je organizacija takega športnega tekmovanja precejšen zalogaj, so na Bledu pripravljeni praviti še kakšno.