Izšla knjiga o eni najbolj multikulturnih ulic v Ljubljani

Ljubljana, 5. februarja - V okviru projekta Samosvoja Trubarjeva je pri zavodu Apis izšla umetniška knjiga Trubarjeva: Izrazi ulice v spreminjanju. Po besedah avtorice koncepta Mance Juvan so želeli predstaviti Trubarjevo ulico, ki velja za eno najbolj posebnih in multikulturnih ljubljanskih ulic. Poseben čar ji dajejo ljudje, ki v njej delajo in ustvarjajo.