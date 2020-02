V snežnem plazu na vzhodu Turčije številni mrtvi

Van, 5. februarja - V snežnem plazu na vzhodu Turčije je danes umrlo najmanj 23 ljudi. Plaz jih je presenetil med iskalno in reševalno akcijo, potem ko je v torek prvi plaz zasul manjši avtobus. Zaenkrat so našli trupla 14 reševalcev in devetih civilistov, že v torek pa je v plazu umrlo pet ljudi. Več ljudi še pogrešajo.