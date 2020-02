Na cesto z ukradenim avtomobilom, brez izpita in pod vplivom alkohola ter drog

Celje, 5. februarja - V Celju je v torek 35-letni državljan Hrvaške ukradel avto, z objestno vožnjo pod vplivom alkohola in prepovedanih drog pa je ogrožal sebe in druge udeležence v cestnem prometu. Na voznika, ki ni imel vozniškega dovoljenja, je celjsko policijo opozoril občan, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.