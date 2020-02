V Črnomlju septembra začetek gradnje nadomestnega otroškega vrtca Loka

Črnomelj, 8. februarja - Črnomaljska občina namerava septembra začeti gradnjo nadomestnega otroškega vrtca Loka, v katerega bodo do začetka septembra prihodnje leto preselili problematično vrtčevsko enoto na Majerju in to nato opustili. Naložba naj bi terjala nekaj več kot 3,1 milijona evrov, pri čemer si občina nekaj več kot 460.000 evrov obeta iz Eko sklada.