V Moderni galeriji retrospektiva tandema V.S.S.D. in Alena Ožbolta

Ljubljana, 6. februarja - V Moderni galeriji bodo drevi odprli retrospektivo, ki bo predstavila opus tandema Veš slikar svoj dolg (V.S.S.D.) in samostojni opus Alena Ožbolta. V.S.S.D. sta sestavljala Ožbolt in Janez Jordan in je deloval med letoma 1985 in 1995. Nato je Ožbolt nadaljeval samostojno pot, na kateri je prešel v tvorni dialog z lastno umetniško preteklostjo.