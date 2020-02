Ljubljana bo gostila Ženski gospodarski forum

Ljubljana, 6. februarja - V Ljubljani se bo od danes do sobote odvijal Ženski gospodarski forum (Women Economic Forum - WEF), ki bo združil več kot 200 udeleženk in udeležencev iz sveta gospodarstva, znanosti in umetnosti iz več kot 20 držav. Rdeča nit bo moč skupnosti oz. medsebojne podpore med ženskami, so sporočili organizatorji.