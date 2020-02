piše Eva Horvat

Ljubljana, 10. februarja - Pterozavre - prazgodovinske leteče plazilce - pogosto napačno označimo za dinozavre, kopenske plazilce. Na nebu nad večino Zemlje so letali v obdobju pred 228 do 66 milijoni let in nekateri so bili ogromni, z razponom kril do deset metrov.