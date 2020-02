V Severni Makedoniji ob slovenskem kulturnem prazniku na ogled štirje filmi

Skopje, 6. februarja - Ob slovenskem kulturnem prazniku bodo v Kinoteki Severne Makedonije od petka do nedelje prikazali štiri restavrirane in digitalizirane slovenske filme. Retrospektivo bo odprl prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film Na svoji zemlji Franceta Štiglica, sledili bodo Sedmina Matjaža Klopčiča, Štigličeva Dolina miru in To so gadi Jožeta Bevca.