Koroški Slovenci že danes z osrednjo proslavo ob kulturnem prazniku

Celovec/Trst, 6. februarja - Franceta Prešerna se v teh dneh spominjajo tudi zamejski Slovenci v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Osrednja proslava koroških Slovencev bo danes v Celovcu, ki ji bodo do nedelje sledile še prireditve v Selah, Rožeku in Pliberku. V Trstu osrednjo proslavo Slovencev v Italiji napovedujejo za nedeljo, porabski Slovenci pa bodo praznovali v petek.