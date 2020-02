V Novem mestu v kratkem sistem souporabe električnih avtomobilov

Novo mesto, 5. februarja - V Mestni občini Novo mesto bodo s podjetjem Avant Car po zgledu Ljubljane in drugih mest po državi v približno treh mesecih uvedli sistem souporabe električnih avtomobilov. Na treh izposojevališčih v mestnem središču naj bi bilo sprva na voljo 10 do 20 vozil, morebitno širitev ponudbe in izposojevališč pa bo narekoval odziv občanov in podjetij.