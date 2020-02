Na posvetu opozorili na zanemarjanje gospodarskega pomena avdiovizualne industrije

Ljubljana, 5. februarja - Avdiovizualna industrija ima pomembne neposredne in multiplikativne učinke na širše gospodarstvo, a se Slovenija tega ne zaveda dovolj, so opozorili sodelujoči na posvetu v državnem svetu. Druge države temu področju namenjajo več pozornosti in sredstev, zato bi morala tudi Slovenija spremeniti pristop na državni ravni, so prepričani.