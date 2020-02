Zdravniki problematiko sosežiga v Anhovem predstavili ministru Zajcu

Ljubljana, 5. februarja - Predstavniki zdravniške stroke so danes ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu predali 593 podpisov zdravnikov in zobozdravnikov iz vse države, ki pozivajo k zavarovanju okolja v občini Kanal ob Soči pred dodatnim onesnaženjem. Izpostavili so nevarnost, ki jo predstavlja kombinacija pretekle in sedanje onesnaženosti zaradi Salonita Anhovo.