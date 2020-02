Zagovornik načela enakosti: Naj bo kultura dostopna vsem

Ljubljana, 5. februarja - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je pred kulturnim praznikom, 8. februarjem, povabil kulturne ustanove, da zagotovijo dostop do kulturnih prireditev gibalno oviranim in osebam z invalidnostmi. Obenem je poudaril pomen dostopnosti do spletnih vsebin kulturnih in drugih ustanov za vse, so sporočili iz njegove pisarne.