Na Hrvaškem danes rdeči alarm zaradi orkanskega vetra

Zagreb, 5. februarja - Za hrvaško obalo so danes razglasili rdeči alarm zaradi orkanskega vetra, ki bo pihal tudi do 185 kilometrov na uro. Pristojne službe so opozorile tudi prebivalce Zagreba, da je danes pričakovati sunke vetra do 155 kilometrov na uro. Splitčane je davi presenetil sneg z dežjem. Sneži tudi v dalmatinskem zaledju. Prekinjen je obalni ladijski promet.