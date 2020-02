Festival Bi flamenko bo ponovno združil sodobnost in tradicijo

Ljubljana, 5. februarja - V Cankarjevem domu (CD) bo med 14. in 18. februarjem potekal 2. mednarodni festival flamenka Bi flamenko. Po besedah vodje programa jazza in glasb sveta CD Bogdana Benigarja bo predstavil od najbolj prodornih in zanimivih sodobnih umetnikov flamenka, tako iz Španije kot od drugod, do klasičnih umetnikov, kot je kitarist Rafael Riqueni.