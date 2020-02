V Bežigrajski galeriji 1 risbe, grafike in slike Živka Marušiča

Ljubljana, 5. februarja - V Bežigrajski galeriji 1 bodo drevi odprli razstavo risb, grafik in slik Živka Marušiča. Pod naslovom Približevanja bodo na ogled javnosti doslej neznana dela iz zbirke Obalnih galerij Piran in iz zasebnih zbirk, nastala med letoma 1977 in 1980. Njihova skupna značilnost je pogled s ptičje perspektive.