Gurs na podlagi prejetih pripomb izboljšal modele vrednotenja nepremičnin

Ljubljana, 5. februarja - Geodetska uprava RS (Gurs) je na predlagane modele vrednotenja nepremičnin prejela številne pripombe. Te je preučila in tiste, ki pripomorejo k izboljšanju in optimizaciji modelov, tudi upoštevala pri pripravi končnega predloga, ki bo romal v sprejem na vlado. Sledilo bo novo množično vrednotenje, ki mora biti po zakonu opravljeno do konca marca.