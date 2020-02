Zgornjegorenjski župani na delovnem srečanju s predstavniki Slovenskih železnic

Bohinj, 5. februarja - Župani zgornjegorenjskih občin so na torkovi koordinaciji v Bohinjski Bistrici obravnavali problematiko le delne obnove gorenjske železniške proge v času njene zapore. Tudi predstavniki Slovenskih železnic, ki so županom predstavili potek zapore, so se strinjali, da bi bilo treba ta čas čim bolje izkoristiti za prenovo.