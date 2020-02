Čančarju pet minut ob visoki zmagi Denverja

Denver, 5. februarja - Denver Nuggets so v severnoameriški košarkarski ligi NBA prišli do visoke domače zmage proti Portlandu s 127:99. Pet minut je na parketu preživel Vlatko Čančar, ki je dosegel štiri točke. Zmag sta se veselili tudi najboljši moštvi svojih konferenc Milwaukee in Los Angeles Lakers.