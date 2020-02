Demokrati ustavno obtožili Trumpa kljub zavedanju, da ne bo odstavljen

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

Washington, 5. februarja - Kongresni demokrati so 18. decembra lani potrdili ustavno obtožbo proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, in to kljub zavedanju, da je vnaprej obsojena na neuspeh, saj je bilo povsem jasno, da ne bo mogoče zbrati dvotretjinske večine za njegovo odstavitev s položaja. Njene politične posledice bodo jasne šele novembra na volitvah.