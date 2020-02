Hradec Karlove, 4. februarja - Hokejisti švedske ekipe Frölunda Indians iz Göteborga so stari in novi evropski prvaki. V finalu letošnje izvedbe lige prvakov so branilci lanske zmage s 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) premagali češko ekipo Mountfield Hradec Kralove.