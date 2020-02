Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 2.)

Ljubljana, 4. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o začetku pogovorov slovenskega predsednika Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin glede možnosti oblikovanja nove vlade oz. odhoda na predčasne volitve. Pisale so tudi o prvi slovenski džamiji in združevanju Abanke in NKBM.