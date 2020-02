Orban na konferenci skrajne desnice v Rimu kritičen do EPP

Rim, 4. februarja - Madžarski premier Viktor Orban se je danes v Rimu udeležil mednarodne konference skrajne desnice, na kateri so sodelovali politiki, intelektualci in akademiki. Pri tem je bil kritičen do konservativne Evropske ljudske stranke (EPP) ter se predstavil kot vodja kontrarevolucije v vrstah konservativcev, ki po Evropi išče zaveznike.