Hrvaški policisti iz Donave rešili štiri migrante

Zagreb, 4. februarja - Reka Donava bi bila lahko usodna za štiri migrante, ki so jih davi na meji s Srbijo rešili hrvaški policisti. Med rednim nadzorom meje na plovilu so policisti nedaleč od kraja Batina slišali klice na pomoč v tujem jeziku ter nato iz mrzle reke izvlekli štiri moške, so sporočili iz policijske uprave s sedežem v Osijeku.