Trippier prestal operacijo hrbtenice

Madrid, 4. februarja - Angleškemu nogometnemu reprezentantu in soigralcu slovenskega vratarja Jana OBlaka pri Atleticu iz Madrida Kieranu Trippierju so zaradi hernije operirali hrbtenico in bo moral nekaj časa mirovati. O tem, kdaj se bo nogometaš vrnil na zelenice, v klubu ne govorijo, bolj ali manj jasno pa je, da bo moral izpustiti prvi tekmi 1/8 finala lige prvakov.