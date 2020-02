V francoskem arhivu odkrili prvi grški film z živo glasbeno spremljavo

Atene, 6. februarja - V filmskem arhivu Francoske kinoteke so leta 2016 odkrili kopijo prvega grškega filma, ki so ga predvajali ob živi glasbi The Apaches of Athens. Film iz leta 1930, ki je dolgo veljal za izgubljenega, so restavrirali, 15. februarja pa ga bodo prikazali v Grški narodni operi, piše francoska tiskovna agencija AFP.