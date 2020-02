Slovenska matica na dnevu odprtih vrat podarja knjige

Ljubljana, 4. februarja - Slovenska matica danes praznuje 156 let delovanja. Ob tej priložnosti so drugič zaporedoma pripravili dan odprtih vrat z ogledom prostorov in portretov predsednikov ter posebno ponudbo knjig. Starejše od pol leta so cenejše za 40 odstotkov. V matici ocenjujejo, da jih bo danes obiskalo do sto ljudi, vsakemu bodo podarili knjigo iz zaloge.