Smuči še na poti z Japonske, skakalci komaj čakajo večje naprave

Ljubljana, 4. februarja - Slovenski reprezentanci v smučarskih skokih sta po tekmah v Oberstdorfu, kjer je najboljši dosežek s petim mestom uspel Niki Križnar, in Sapporu, kjer sta četrti mesti zasedla Domen in Peter Prevc, strnila vtise. Skakalci se veselijo selitve na večje naprave v svetovnem pokalu, skakalke pa želijo do tekem na domačem Ljubnem ujeti pravo formo.