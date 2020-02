Na novogoriškem odru Pirandellova klasika Šest oseb išče avtorja

Nova Gorica, 4. februarja - Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica bo v četrtek premiera predstave Šest oseb išče avtorja Luigija Pirandella v režiji Paola Magellija. Italijanska gledališka klasika obravnava aktualne teme, kot so odnos med videzom in resničnostjo, življenjem in gledališčem ter zasebnimi in igranimi družbenimi vlogami.