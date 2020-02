Medicinsko sestro iz Ulma oprostili suma poskusa detomora

Ulm, 4. februarja - Medicinsko sestro, ki so jo sumili, da je v bolnišnici v Ulmu z morfijem zastrupila novorojenčke, so v nedeljo izpustili na prostost. Policija pa se je danes opravičila za napako pri preiskavi, zaradi katere so pomotoma verjeli, da so v najdeni brizgalki našli ostanke morfija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.