Enostarševskim družinam zaradi višje minimalne plače nižja socialna pomoč

Ljubljana, 5. februarja - V februarju bodo izplačani novi, višji zneski minimalne plače. Tistim enostarševskim družinam, ki poleg minimalne plače prejemajo tudi denarno socialno pomoč, se bo ta zaradi višje plače znižala, so za STA navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vse pa do nje tako ali tako niso upravičene.