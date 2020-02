Za zagate pri izgovorjavi imen ali priimkov na voljo dva nova jezikovna priročnika

Ljubljana, 4. februarja - Za vse, ki naletijo na jezikovno zagato pri izgovorjavi domačih in tujih imen, sta na voljo novi spletni aplikaciji. Na RTVS so ustvarili spletno podstran za pomoč pri izgovoru Govorni pomočnik, študenti treh fakultet Univerze v Mariboru pa projekt SPiPP, ki nudi pomoč pri zapisu in izgovorjavi svojilnih pridevnikov prevzetih priimkov.